الحكومة: استمرار وسائل الإعلام فى ممارسة أعمالهم دون التقيّد بالحظر

استكمالا للقرارات التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مادتين جديدتين لهذه القرارات، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد.

ونصت المادتان على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها فى تقديم الخدمات العلاجية، كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها فى ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأى من المواعيد المُقررة بالقرارات التى تم الإعلان عنها مُسبقًا.

وأوضح قرار رئيس الوزراء، أنه لا تسرى المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، على المركبات التى تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.