اليوم السابع
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الجيش التونسى يضاعف الدوريات لفرض حظر التجوال.. وتسجيل 25 إصابة جديدة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:05 م
الجيش التونسى يضاعف الدوريات لفرض حظر التجوال.. وتسجيل 25 إصابة جديدة الجيش التونسى ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)

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 أعلن الجيش التونسى مضاعفة الدوريات العسكرية اليوم الثلاثاء، إلى جانب تنفيذ الطلعات الجوية فى أرجاء البلاد، لفرض حظر التجوال والحجر الصحي الشامل للحد من تفشي فيروس كورونا فى تونس، وذكرت وزارة الدفاع التونسية أنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة القاضى بفرض حظر التجوال والحجر الصحى الشامل على كامل تراب الجمهورية، تم تعزيز الدّوريات بمختلف قطاعات الوحدات العسكرية بنشر دوريات عسكرية بحتة ودوريات مشتركة".

وأوضحت أن الدوريات بلغ عددها يوم أمس الإثنين 300 دورية وسيتم مضاعفتها بداية من اليوم إضافة إلى القيام بطلعات جوية على مدار الساعة بقطاعات كل من تونس الكبرى وبنزرت وصفاقس وقابس وبن قردان وجربة.

وأشارت إلى أنه تم إصدار تعليمات للوحدات العسكرية بدعوة المواطنين عبر استعمال مكبرات الصوت إلى ملازمة منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم وانتهاج الصرامة مع المخالفين للقانون.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 25 حالة إصابة جديدة من مجموع 124 تحليلا مخبريا جرى أمس الإثنين، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس في البلاد 114 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء أن 74 حالة قادمة من الخارج و39 حالة محلية، من بين 1211 تحليل إجمالي، تتوزع على 17 ولاية، مشيرة إلى شفاء حالة واحدة، وعدد الحالات التي تم إيوائها بالمستشفى هي 11، وعدد الوفيات 3 حالات.

ومن جانب آخر، أعلنت الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم حتى هذا التاريخ إخضاع 15952 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 5438 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و10514 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.


وأكدت وزارة الصحة التونسية على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي والعام لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

وكان رئيس تونس قيس سعيد، قرر إنزال الجيش التونسى للشارع لتطبيق الحجر الصحي العام فى البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء حالة إصابة واحدة.
 
وذكرت نصاف بن علية مديرة المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس يرتفع في البلاد إلى 89 حالة.
 
وطالبت المسؤولة بوزارة الصحة التونسية بالالتزام بالحجر الصحي الشامل بالبلاد وعدم مغادرة المواطنين من مناطق بؤر الإصابات (وهي منطقتي البحيرة والمرسى في ولاية تونس، ومنطقة سكرة من ولاية أريانة، إضافة إلى جزيرة جربة) وذلك للحد من انتشار المرض.

كما فعلت تونس العمل عن بعد بمؤسسات الدولة حتى 4 إبريل للوقاية من كورونا، وتوقع المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية، شكرى حمودة، تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة، بعد اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لتفشى الفيروس، إلى جانب جزيرة جربة التى تم إعلانها بؤرة فى وقت سابق.

وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية، أنه تم اكتشاف بؤرتين وبائيتين لتفشى فيروس كورونا فى ولاية تونس تشمل منطقتى البحيرة والمرسى، وبؤرة ثالثة فى مدينة سكرة بولاية إريانة، مؤكدا أن وزارة الصحة أعلنت، خلال انعقاد اجتماع المديرين الجهويين للصحة اليوم، عن انتقال تونس إلى المرحلة الثالثة فى مواجهة فيروس كورونا.

 


الجيش التونسى

تونس

كورونا

فيروس كورونا

حظر التجول فى تونس

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