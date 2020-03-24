الجيش الإيرانى يقيم مستشفى ميدانى بأرض بطهران لمرضى كورونا.. فيديو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن المتحدث باسم الجيش الايراني العميد تقي خاني انشاء مستشفيات ميدانية لمرضى كورونا ولقضاء فترة النقاهة، فى أرض المعارض الدولية فى العاصمة طهران، وذلك فى ظل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لاسيما فى العاصمة التى تشهد يوميا ارتفاع فى حالات الإصابة.

ووفقا للعميد تقى خان، تم الانتهاء من 50 % من التجهيزات بعد مرور 24 ساعة من صدور تعليمات المرشد الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وغدا سيتم افتتاح مجموعة مشافى تتسع لـ 2000 سرير بحسب وکالة إيسنا.

یادتونه چین ظرف ۱۰روز بیمارستان ۱۰۰۰تختخوابی ساخت؟

فرمانده #ارتش دستور داده که مجتمع بیمارستانی و نقاهتگاه ۲۰۰۰تختخوابی ظرف ۴۸ساعت توسط نیروی زمینی برپا شود و الان بعداز گذشت ۲۴ساعت، ۶۰درصد ازاین طرح انجام شده است.

اگر اون کار رو دیدیم، این طرح جهادی را هم ببینیم و بازنشر کنیم. pic.twitter.com/CgKPP3KSu6 — حاج حیدر (@haj_haydar) March 24, 2020

وكانت أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934، فيما وصل عدد الإصابات إلى 24811.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و1762 إصابة خلال الساعات الـ 24الماضية، فيما ارتفع عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 8913.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لـ41 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة

فیما آكد الرئيس الايراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء ان أعداد المرضى الداخلين الى المستشفيات في المحافظات الايرانية وكذلك أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا تشهد إنخفاضاً .

تتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية)