اليوم السابع
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الجماهير تحتشد مجددا لتحية الشعلة الأولمبية رغم مخاوف كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:09 م
الجماهير تحتشد مجددا لتحية الشعلة الأولمبية رغم مخاوف كورونا أولمبياد طوكيو
رويترز

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احتشد أكثر من ألف شخص اليوم الثلاثاء لمشاهدة الشعلة الأولمبية فى فوكوشيما اليابانية فى تحد لمطالبات المنظمين بعدم الحضور ضمن محاولات احتواء فيروس كورونا ووسط غموض حول إقامة الألعاب هذا العام.

ووصلت الشعلة من اليونان منذ أيام من أجل جولة لمدة ستة أيام لإظهار تعافى أكثر المناطق تضررا بزلزال وموجات مد عاتية فى 2011 وقبل أن تبدأ مسيرتها الرسمية، التى تم تقليص مراسمها، يوم الخميس.

وذهبت مطالبات عدم الاحتشاد لمشاهدة شعلة التعافي أدراج الرياح لليوم الخامس على التوالي بعدما قال منظمو ألعاب طوكيو 2020 إنه احتشد أكثر من ألف شخص لمشاهدة إشعال مرجل من الشعلة الأولمبية.

وقال ريتسوكو تاكانو أحد الحضور، والبالغ عمره 64 عاما، لرويترز "لا أعتقد أنه يوجد توتر هنا، لذا لم أقلق من الحضور".

ورغم أن الفيروس أصاب 1852 شخصا في اليابان وقتل 52 فإن حدث اليوم لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة للكثير من مواطني فوكوشيما.

وقال تاتسويا أراي البالغ عمره 45 عاما "أعتقد أن كل شخص سيحضر إذا كان يريد مشاهدة (الشعلة الأولمبية). أعتقد أنه لا يمكن تجنب وجود عدد كبير من الجماهير".

وذكر مسؤول حكومي أنه لن يتم حمل الشعلة الأولمبية عن طريق عدائين خلال مسيرتها وسيتم استخدام فانوس.

وأبلغ مصدر بالحركة الأولمبية رويترز أنه من المنتظر اتخاذ قرار بخصوص تأجيل أولمبياد طوكيو في خلال أيام.

 

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