الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية النسايمة

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقـم 134 لسنة 2020 والمتضمن تعديل المخطط التفصيلى لقريـة النـسايمة التابعـة التابعة لمركـز المنزلـة بمحافظ الدقهلية .

وجاء القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، والمنعقد يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــررنا

مـادة 1_ يعدل المخطط التفصيلى لقريـة النـسايمة التابعـة لمركـز المنزلـة على النحو التالى :

بأن يتم إلغاء الشارع المشار إليه بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم علـى الطبيعـة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الـواردة بالمخطط التفصيلى المعتمـد للمنطقـة وأحكـام القـانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاسـتراتيجى المعتمـد للقرار بالقرية

كما تضمن القرار بأن يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المـؤرخ فى 27 فبراير 2020 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

وتضمن القرار على بتنفيذ كافة الجهات المختصة هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.



القرار