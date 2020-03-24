اليوم السابع
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الجارديان: 20% من سكان العالم محتجزين فى منازلهم بسبب كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:56 م
الجارديان: 20% من سكان العالم محتجزين فى منازلهم بسبب كورونا محاربة كورونا
رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن واحد من كل خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم محتجزين فى إطار قرارات الإغلاق ، بعد إصدار إجراءات بالبقاء في المنزل مع دخول العالم أسبوعًا حرجًا في الاستجابة لوباء فيروس كورونا المتسارع.

وحتى يوم الثلاثاء ، كان هناك ما لا يقل عن 378679 حالة إصابة مؤكدة بالمصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم. لقي أكثر من 16،500 شخص مصرعهم بينما تعافى حوالي 101،000 شخص ، فيما أشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، إلى أن أول 100 ألف حالة استغرقت 67 يومًا للظهور ، في حين أن آخر 100 ألف حالة فقط ظهرت فى أربعة أيام فقط. لكنه قال: "لسنا متفرجين عاجزين".

وقد أُمرتيدروس أدهانوم جيبريسوس ، ما يقدر بنحو 1.7 مليار شخص بالبقاء في منازلهم حيث تتخذ الحكومات تدابير صارمة لحماية سكانها.

وقالت الصحيفة  ، أن بريطانيا أصبحت أحدث دولة تدخل في نظام الإغلاق ، بعد دخول حظر الحركة حيز التنفيذ في منتصف ليل الاثنين. كما تشمل الإجراءات قيودًا صارمة على التجمعات وحتى ممارسة التمارين الرياضية - وكلها تفرضها الشرطة. وقال رئيس الوزراء ، بوريس جونسون ، في خطاب تلفزيوني للأمة ، إن المتاجر غير الأساسية والملاعب والمكتبات وأماكن أخرى تم إغلاقها.

وحذر جونسون ، من أنه لن يُسمح للأشخاص بالخارج إلا بشراء الطعام أو الدواء ، أو ممارسة الرياضة بمفردهم مرة واحدة يوميًا ، أو الذهاب إلى العمل إذا لزم الأمر. قال "يجب أن تبقى في المنزل".

وبعد ساعات من بدء إغلاق المملكة المتحدة ، أعلنت السلطات الصينية أن قيود السفر في مقاطعة هوبي ، مركز تفشي المرض ، سيتم رفعها يوم الأربعاء ، باستثناء مدينة ووهان حيث سيتم رفعها في 8 أبريل. ووهان تحت الإغلاق منذ 23 يناير.

وفي الولايات المتحدة ، حيث يخضع حوالي 40٪ من السكان للقيود ، تم سن قوانين تجعل من جريمة تخزين الإمدادات الطبية جريمة. كانت هناك 557 حالة وفاة وما يقرب من 44000 حالة مؤكدة من فيروسات كورونا في الولايات المتحدة ، لكن الرئيس دونالد ترامب قال في مؤتمر صحفي إنه غير منفتح على فكرة تدابير الصحة العامة التقييدية المستمرة منذ شهور ، قال ترامب إنه يريد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في غضون أسابيع ، ورفض القول ما إذا كان سيتبع نصيحة سلطات الصحة العامة إذا قالت إن القيود يجب أن تبقى في مكانها سواء أضرت بالاقتصاد أم لا ، مضيفا  "لم يتم بناء بلدنا ليتم إغلاقه". "هذه ليست دولة بنيت لهذا الغرض."

 

 


ترامب

كورونا

العالم فى الحجر

الاغلاق

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