اليوم السابع
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التنمية المحلية: 1111 شكوى حول مخالفات المحال والمقاهى للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:03 ص
التنمية المحلية: 1111 شكوى حول مخالفات المحال والمقاهى للوقاية من كورونا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بتلقى شكاوي المواطنين فيما يخص فيروس كورونا والعمل على سرعة حلها ومتابعتها بالتنسيق مع المحافظات خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وغلق الحضانات وعدم إقامة الأسواق وكذا كافة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء  .

وأعلن شعراوى، فى بيان اليوم عن استقبال مبادرة "صوتك مسموع" لحوالى 1111 شكوى من المواطنين بكافة المحافظات عبر وسائل التواصل المعلنة لوجود مخالفات فى عدد من الأحياء والمدن والوحدات المحلية لقرارات رئيس الوزراء .

وأوضح شعراوى أن من تلك الشكاوى ، 10 شكاوي لعدم تطبيق قرار الإجازة للعاملين، و320 شكوى لعدم غلق المقاهى و93 شكوى لقاعات الأفراح و96 شكوى خاصة بالمطاعم، و191 شكوي لقيام بعض المحال التجارية برفع الأسعار لعدد من السلع الأساسية ، و35 شكوى لعدم غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية و30 شكوي لإقامة الأسواق، و13 شكوى لعدم غلق المساجد تنفيذاً لقرار وزارة الأوقاف .

وأكد الوزير أنه تم التواصل مع المحافظات التى يوجد بها تلك الشكاوى والتنسيق لحلها والتأكيد على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وباقى الوزارات المعنية فيما يخص فيروس كورونا بكل حسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وفى السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بضرورة الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد فى دواوين عموم المحافظات والمراكز والأحياء والوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة إتباع كافة التعليمات التي أصدرتها الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وتوصيات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن سواء بتوفير أجهزة الكشف عن درجات الحرارة للعاملين وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التطهير وتوفير المنشورات التوعوية للوقاية من المرض .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه وجه المحافظين بإيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر حفاظاً على حياة المواطنين تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات بالمحافظات.


التنمية المحلية

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

صوتك مسموع

شكاوى المقاهى

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