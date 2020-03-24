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التفتيش الصيدلى بالوادى الجديد يحرر محاضر امتناع عن بيع مستلزمات الوقاية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:00 ص
التفتيش الصيدلى بالوادى الجديد يحرر محاضر امتناع عن بيع مستلزمات الوقاية الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أنه تنفيذا للخطط المشتركه مع الجهات الرقابيه واستجابة لشكاوي المواطنين فيما يخص توافر المستلزمات الطبية المستخدمة للوقاية والتطهير لفيروس كورونا والظروف الحالية نفذت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية حملة تفتيش مكبرة بقيادة الدكتور اسلام عمر بشندي بتكليف الدكتوره اسماء اسعد مفتش صيدلي بمديرية الشئون الصحية وبالتعاون وبصحبه النقيب محمود جمال ضابط بمباحث التموين بالوادي الجديد بالمرور علي الصيدليات العامة بمدينة الخارجة لمتابعة مدي توافر المستلزمات ومدي التزام الصيدليات بالبيع بالسعر الجبري .

وقال محروس فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أن المرور علي الصيدليات اسفر عن تحرير محضر امتناع عن بيع المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وبعض المخالفات الأخرى وعلي الفور تم تحرير محاضر بالمخالفات بقسم شرطه الخارجه لعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم مؤكدا على أنه تم التنبيه على الصيادلة بالالتزام بتوفير المستلزمات بفواتير رسمية وعدم الامتناع عن البيع للجمهور نظرا للظروف الراهنه التي تمر بها البلاد  

وأوضح محروس أنه يجرى تنفيذ خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات واستعدادات قطاع الصحة بالمحافظة للتعامل مع الأزمة من خلال تكثيف التوعية بطرق الوقاية ومكافحة العدوي وتجهيز كافة المستشفيات بالمستلزمات والأدوية والتجهيزات اللازمة

وجرى التوجيه بتكثيف حملات التفتيش الصيدلي والتأكد من الإلتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بكافة فئاتهم من خلال المواد الإعلامية التي تحمل الإرشادات الصحية للوقاية ومكافحة المرض وتسجيلها على اسطوانات لتوزيعها على الطلاب بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم

كما جرى التوجيه بتنفيذ نماذج محاكاة للأزمات وتدريب الفريق الطبي على كيفية التعامل معها بالإضافة إلى تفعيل التواصل مع المواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة للإجابة على التساؤلات والرد على الشائعات.

 


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