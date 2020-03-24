اليوم السابع
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التضامن: صرف المعاشات أقل من ألف جنيه من 1 حتى 4 إبريل لتقليل التكدسات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:18 م
التضامن: صرف المعاشات أقل من ألف جنيه من 1 حتى 4 إبريل لتقليل التكدسات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تفعيل جميع الكروت الذكية المتوقفة بسبب عدم التنشيط

 أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرفون أيام 5 و 6 و7 إبريل وأكثر من ذلك يومى 8 و9 أبريل

مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر

توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات 


وافقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى على الخطة المقدمة من رؤساء صناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة التكدسات اثناء صرف المعاشات الخاصة فى شهر إبريل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل وان أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر إبريل.

، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والإثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل .

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل واعتبارًا من يوم الاحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه ،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً .

كما تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد ، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.


التضامن

نيفين القباج

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