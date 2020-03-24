اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:58 م
خالد صلاح
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"التصديرى لمواد البناء": 107 ملايين دولار قيمة صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهرين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:40 م
"التصديرى لمواد البناء": 107 ملايين دولار قيمة صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهرين صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار،موضحا أن صادرات القطاع خلال فبراير الماضي انخفضت لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار خلال فبراير 2019.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس  إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم التصدير إلى 52 دولة منها11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهي (رواندا- إثيوبيا- زامبيا- النيجر- جورجيا- هونج كونج- تايلاند- سلطنة عمان- كرواتيا-أورجواي –الإمارات العربية المتحدة).

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحديد الصب والصلب المصري خلال الشهرين الماضيين ،مستحوذة على 32 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 12.069 مليون دولار مقابل 14.192 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 15% ،تلاها "إيطاليا" بما قيمته 5.948 مليون دولار مقابل 2.349 مليون دولار ، وفي المرتبة الثالثة "أسبانيا" بنحو 5.236 مليون دولار مقابل 3.238 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 62%، وفي المرتبة الرابعة"الولايات المتحدة"بنحو 3.686 مليون دولار مقابل 4.634 مليون دولار بتراجع بلغ 20%.

وأضاف أن "السودان" احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة للحديد المصري الصب والصلب بما قيمته 1.933 مليون دولار خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة 6.283 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 69%، تلاها "اليمن" بنحو 1.443 مليون دولار مقارنة 3.442 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 58%، وبلغت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب للأردن ما قيمته 1.397 مليون دولار خلال الشهريين الماضيين مقابل 847 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2019 بارتفاع بلغت نسبته 65%، واحتلت "ليبيا" المرتبة الثامنة" بما قيمته 1.070 مليون دولار مقابل 168 ألف دولار ، تلاها "كينيا" بنحو 1.019 مليون دولار.

 

 


​مواد البناء

الحديد والصلب

اخبار اقتصاد

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