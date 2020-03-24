اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:52 م
خالد صلاح
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التحالف العربى يدمّر مخزن أسلحة حوثى والجيش اليمنى يسقط طائرتين مسيّرتين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:44 م
التحالف العربى يدمّر مخزن أسلحة حوثى والجيش اليمنى يسقط طائرتين مسيّرتين الجيش اليمنى
أ ش أ

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دمّر طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الثلاثاء، مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثى فى صرواح بين محافظتى مأرب والعاصمة صنعاء، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر عسكرى قوله إن مقاتلات التحالف استهدفت مخزن أسلحة وذخائر متنوعة للمليشيات الحوثية فى جبهة صرواح أتبعها سلسلة انفجارات وتصاعد كبير للأدخنة، كما استهدفت بغارة أخرى عربة كاتيوشا للمليشيات فى ذات المنطقة وتمكنت من تدميرها.
 
وفى السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تجمعات لمليشيا الحوثى فى مناطق متفرقة بين صرواح وصنعاء وأدت الغارات إلى سقوط العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.
 
و على صعيد أخر، أسقطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء،  طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثى غربى محافظة مأرب غربى البلاد.
 
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن مواجهات عنيفة دارت رحاها بين قوات الجيش والمليشيا؛ تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة فى العتاد والأرواح فى مديرية صرواح بمأرب.
 

 


اليمن

التحالف العربى

طيران التحالف

الجيش اليمنى

اسلحه حوثيه

الحوثيين

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