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البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:40 ص
البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قرر البنك المركزي المصرى، منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
 
وقال البنك المركزى المصرى، فى تعليمات ينشرها "اليوم السابع"، إنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة، وآخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ فى 8 يناير2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضـافة بنـد لتلك لمبـادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصي عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد.
 
وأشار البنك المركزى  المصرى إلى أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
 
ويستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.
 
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البنك المركزى المصرى

طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

البنك المركزى

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