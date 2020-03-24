اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البريد يعلن زيادة الحد الاقصى للسحب اليومى من ماكينات ATM لـ 10 آلاف جنيه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:46 م
البريد يعلن زيادة الحد الاقصى للسحب اليومى من ماكينات ATM لـ 10 آلاف جنيه صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت تدابير احترازية وقائية فى ضوء قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا (COVID 19)، شملت زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي. 
 
وأشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول، كما تم تشديد التنبيه على ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلي توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية وأهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.
 
وقال عبده علوان، إنه قد تقرر أيضاً وقف العمل مؤقتاً في بعض القطاعات والإدارات وكافة مراكز الحركة ومناطق التوزيع ومركز تبادل المطار باستثناء إدارة التبادل الوارد، بالإضافة إلى وقف العمل فى جميع الإدارات البريدية باستثناء رؤساء القطاعات ومديري العموم ولجان الطوارئ في الإدارات البريدية والشئون البريدية والتجزئة المالية والمراجعة المحلية ولجان الطوارئ والرعاية الصحية والخزن والسواير والجراجات.
 
 
كانت الهيئة قد أصدر قرارا لتعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً. 
 
كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب و إيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.
 
 

الهيئة القومية للبريد

حد السحب اليومى

فيروس كورونا

رئيس هيئة البريد

ماكينات الصرف الالى

ATM

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة