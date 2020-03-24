البحرين تعلن تعافى 13 حالة مصابة بفيروس كورونا وارتفاع المتعافين لـ177

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن البحرين أعلنت تعافي 13 حالة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 177.

من جانب آخر، أصدر مصرف البحرين المركزى، حزمة من التدابير الوقائية للحد من مخاطر العدوى التي قد تنتج من تداول العملات النقدية من قبل شركات الصرافة عبر إجراء عمليات التعقيم اللازمة واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح المصرف المركزي في بيان اليوم، أنه وجه شركات الصرافة باتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع العملات الورقية والعملات المستوردة من خارج البحرين، وتتمثل إجراءات الوقاية في تعريض العملات النقدية للأشعة الفوق البنفسجية أو تعريضها لدرجات الحرارة المرتفعة أو عزلها لمدة لا تقل عن 72 ساعة.

وأشار المركزي إلى جهوده للحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الصرافة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى جمهور عملاء شركات الصرافة.