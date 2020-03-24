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الإنتاج الحربى تطرح مطهرات ومواد تعقيم وكمامات لمواجهة كورونا بمنافذه

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:38 ص
الإنتاج الحربى تطرح مطهرات ومواد تعقيم وكمامات لمواجهة كورونا بمنافذه كمامات - صورة أرشيفية
كتب زكى القاضى

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تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
 
فى سياق متصل استضافت الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، فى حلقة خاصة مساء أمس الإثنين، عددا من المسئولين والعمال بوزارة الإنتاج الحربى، وذلك فى حلقة خاصة عّن منتجات الوزارة، ببرنامجها صاحبة السعادة على قناة دى ام سى.
 
وألقى البرنامج لمحة عن تكوين الوزارة ، وكيف توازن بين الانتاج الحربى والمنتجات المدنية، وحيث تهدف أن يسترجع المصريين ذكرياتهم مع المنتجات المدنية.

الانتاج الحربى

صاحبه السعاده

إسعاد يونس

منتجات الانتاج الحربى

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