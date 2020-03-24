اليوم السابع
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الإمارات توفر آلية تضمن إقامة شرعية لزائريها بعد تعذر عودتهم لأوطانهم

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:52 ص
الإمارات توفر آلية تضمن إقامة شرعية لزائريها بعد تعذر عودتهم لأوطانهم علم دولة الإمارات
إيمان حنا

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أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات، أن الزائرين المتواجدين في الدولة والذين تعذر عليهم مغادرتها نظرا لإغلاق الكثير من الدول أجواءها ومنافذها الحدودية هم محل اهتمام وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالدولة وفقًا للآلية التى سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته وكالة وام، إنها حريصة على التعامل مع مختلف التطورات المرتبطة بالإجراءات المتخذة على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 " بما يحقق الرعاية المفترضة لكل المقيمين على أرضها.

 

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد ناشدت مواطني الإمارات الموجودين خارج الدولة بسرعة العودة. وفق حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

 

وقالت الوزارة: "تزامناً مع تعليق الرحلات الجوية في عدة دول وقرار تعليق السفر الذي أصدرته الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تحث وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين للعودة إلى الدولة في أسرع وقت".

 

كما دعت الوزارة المقيمين المتواجدين خارج الإمارات إلى التسجيل في خدمة "تواجدي للمقيمين" عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

 
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أمس الاثنين، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع عدد المصابين إلى 198حالة، وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحى فى دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسنى - فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، إن الحالات المكتشفة تعود لجنسيات مختلفة، لافتة إلى شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بالفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 41 حالة.

الإمارات

كورونا

زائرو الإمارات

فيروس كورونا

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