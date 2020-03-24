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الإحصاء: الأطفال سن 15 سنة تستحوذ على النسبة الأكبر بسكان الصعيد بسبب وسائل تنظيم الأسرة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:00 ص
الإحصاء: الأطفال سن 15 سنة تستحوذ على النسبة الأكبر بسكان الصعيد بسبب وسائل تنظيم الأسرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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تبقى محافظات الصعيد في صدارة المحافظات التي تشهد معدلات أعلى لنمو المواليد على مستوى الجمهورية، ولكن بالنظر إلى التوزيع العمري للسكان في جميع المحافظات، نجد أن ارتفاع نسب صغار السن دون الفئات العمرية الأخرى.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسب صغار السن "أقل من 15 سنة"، وانخفاض نسب كبار السن "65 سنة فأكثر"، بمحافظات الوجه القبلي حيث استحوذت هذه النسبة على 36.6% من إجمالي سكان الوجه القبلي، بالمقارنة بإجمالي الجمهورية والذي بلغ 34.2%، ورجحت البيانات ارتفاع هذه النسبة إلى انخفاض نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة بها وارتفاع معدلات الإنجاب بالوجه القبلي.

ويبلغ معدل المواليد في إقليم الوجه القبلي نحو 27.4 في الألف، ويلاحظ ارتفاع هذا المعدل بالمقارنة بالرقم المسجل لإجمالي الجمهورية، والذي يبلغ 24.5 في الألف، وأظهرت البيانات، أن معدل المواليد بلغ أقصاه في محافظة أسيوط، حيث بلغ 31.3 في الألف، كما يلاحظ أنها أعلى محافظة يوجد بها نسبة فقراء بين محافظات الوجه القبلي، وفي المقابل بلغت معدلات المواليد إلى أدناها في محافظة الجيزة وبلغت 23.1 في الألف.

وسجلت الساعة السكانية لمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في فبراير الماضي، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وبلغ عدد الشباب في مصر من الفئة العمرية من 18 عاماً حتى 29 عاماً نحو 20.2 مليون نسمة، مما يعادل نسبة 21% من إجمالي السكان عام 2019، كما وصل عدد الأسر التي يعيلها الشباب 2 مليون و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي السكان


جهاز الإحصاء

الإحصاء

وسائل تنظيم الأسرة

مواليد الصعيد

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