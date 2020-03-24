اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأوقاف بسلطنة عمان تقيم صندوق وقفى لدعم الخدمات الصحية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:19 ص
الأوقاف بسلطنة عمان تقيم صندوق وقفى لدعم الخدمات الصحية لمواجهة كورونا الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان انشاء صندوق وقفى لدعم الخدمات الصحيفة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم، واليوم الثلاثاء، أصدر الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، قرارين وزاريين قضى الأول بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية، يخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فحص أعماله.


ووفقا لصحيفة عمان، قضى القرار الثاني بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.


ويهدف الصندوق بصفة أساسية إلى دعم الخدمات الصحية بالسلطنة. كما يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية نحو صحة الفرد والمجتمع، وإلى إيجاد مصادر متنوعة ومختلفة لدعم الخدمات الصحية، وتحديد الدور التنموي للوقف في الخدمات الصحية وتوعية المواطنين بأهميته واستقطاب أموال الهبات والتبرعات والوصايا للخدمات الصحية ووضع ضوابط لها وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها.


كما يهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال توظيف أعمال الصندوق وعوائد استثماراته لتمويل العلاج وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وشراء الأدوية وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية اللازمة وصيانتها ودعم الأبحاث الطبية وغيرها، وإدارة واستثمار أموال الصندوق وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتكثير ريعها ويجوز له في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفق الضوابط الشرعية الإسلامية في استثمار الوقف.

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، أمس الاثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "کورونا"(کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.
 
 
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.

سلطنة عمان

كورونا

الاوقاف العمانية

تفشي كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى سلطنة عُمان

الإثنين، 23 مارس 2020 12:29 م

حل الوباء وجفت الصحف.. الصحافة الورقية خارج الخدمة والسبب كورونا.. الأردن تجمد الصحف المطبوعة لوقف انتشار الفيروس بين القراء.. "عكاظ" تكتفى بالإصدار الإلكتروني والقائمة تمتد لتشمل جرائد سلطنة عمان والمغرب

الأحد، 22 مارس 2020 09:00 م

سلطنة عمان توقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 01:14 م

سلطنة عمان تحظر التجمعات العامة وتغلق محلات الصرافة

الأحد، 22 مارس 2020 12:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة