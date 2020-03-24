اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:01 م
خالد صلاح
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الأسهم الأمريكية تقفز وسط آمال حيال تحفيز بتريليوني دولار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:46 م
الأسهم الأمريكية تقفز وسط آمال حيال تحفيز بتريليوني دولار ارشيفيه
رويترز

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قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن واشنطن تقترب من اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بتريليوني دولار مما أشاع جوا من التفاؤل في الأسواق المنكوبة تحت وطأة عمليات بيع هي الأشد منذ الأزمة المالية العالمية.
 
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 1130.26 نقطة بما يعادل 6.08 % ليصل إلى 19722.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 107.04 نقطة أو 4.78 % مسجلا 2344.44 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 335.47 نقطة أو 4.89 % إلى 7196.15 نقطة عند الفتح.

الأسهم الأمريكية

بورصه

الأزمة المالية العالمية

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