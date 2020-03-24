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اعرف أسماء المتهمين بتمويل "تنظيم بيت المقدس" الإرهابى.. بعد إيداع الحيثيات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 ص
اعرف أسماء المتهمين بتمويل "تنظيم بيت المقدس" الإرهابى.. بعد إيداع الحيثيات المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهمين من عناصر بيت المقدس، بعد إيداع حيثيات حكم الإعدام للإرهابي هشام عشماوى و36 آخرين وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لـ157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتناولت الحيثيات أقوال مجرى التحريات والذى تحدث عن أسماء المتهمين بتمويل التنظيم الإرهابى بالإضافة بأموال التي تحصل عليها التنظيم من العمليات الإرهابية كالسطو على مكاتب البريد، والمتهمون بتمويل التنظيم هم:

1 ـ الثاني والعشرون بعد المائة أشرف عبد الفتاح محمد حامد.

2 ـ الثامن والسبعون بعد المائة محمد بحيري درويش مكي.

3 ـ الثاني والثمانون بعد المائة محمد أحمد العدوي شلباية.

4 ـ الخامس والثمانون بعد المائة محمد أحمد محمود خليل.

5 ـ السادس والثمانون بعد المائة أحمد محمد صبحي فرحات.

6 ـ السابع والثمانون بعد المائة إبراهيم علي إبراهيم الغرباوي.

7 ـ التاسع والثمانون بعد المائة محمد السيد السيد حجازي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.


انصار بيت المقدس

هشام عشماوى

اغتيال المقدم مبروك

الشهيد مبروك

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

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