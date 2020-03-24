اليوم السابع
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اعراض الكبد الدهنى واسباب الاصابة به

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 ص
اعراض الكبد الدهنى واسباب الاصابة به الكبد الدهنى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الكبد الدهنى من أخطر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا كبار السن مما تؤثر على حالتهم الصحية وتسبب التعب الشديد، قد يكون ذلك نتيجة الاصابة ببعض الأمراض  أو اتباع العادات الغذائية الخاطئة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فهناك أعراض عديدة تدل على الاصابة بالكبد الدهنى وهى:

أعراض الكبد الدهنى

1:يشعر المريض بامتلاء المعدة والشعور بالشبع وعدم القدرة على تناول الطعام.

2:الشعور بالغثيان والقئ مع ألم انتفاخ وألم شديد بالبطن.

3:عدم القدرة على التركيز مع الصداع.

4:الشعور بالتعب والارهاق الشديد وهمدان الجسم.

5:شحوب البشرة واصفرار الجلد.

6:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

كما ذكر الموقع أبرز اسباب الاصابة بالكبد الدهنى ومنها

أسباب الاصابة بالكبد الدهنى

1:العوامل الوراثية قد يكون لها دور كبير فى الاصابة بالكبد الدهنى ومشاكل الكبد عموما.

2:الافراط فى تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الاصابة بالكبد الدهنى.

3:التدخين من أخطر العادات السيئة التى تعرضك للاصابة بالكبد الدهنى.

4:مرضى السمنة أكثر عرضا للاصابة بالكبد الدهنى، نظرا لزيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.

5:الاكثار فى تناول الأطعمة الدهنية تزيد من الاصابة بالكبد الدهنى.

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من الكبد الدهنى

نصائح للوقاية من الكبد الدهنى
 

1:ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون والزيوت.

2:الابتعاد عن المشروبات الغازية والكحولية واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

3:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة وذلك للوقاية من السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

4: ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على انقاص الوزن ولكن تحت اشراف الطيب المعالج.

5:الاقلاع عن التدخين.

 


الكبد الدهنى

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الكبد

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