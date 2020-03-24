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اعتقال 316 شخص فى تركيا بعد الكتابة على وسائل التواصل عن تفشى فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:59 م
اعتقال 316 شخص فى تركيا بعد الكتابة على وسائل التواصل عن تفشى فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعى
كتب مصطفى عنبر

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أعلنت وزارة الداخلية التركية، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 316 شخص نشروا معلومات عن تفشى فيروس كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد موقع بيانات التركى.

 

وزعمت وزارة الداخلية التركية في بيان ، أنها فحصت 1748 حساب تناول نشر دعاية إرهابية أو منشورات استفزازية عن انتشار فيروس كورونا. ويزعم بيان وزارة الداخلية أن المعلومات المتداولة عن تفشى الفيروس غير صحيحة، وأشار إلى أنه "تم اتخاذ إجراء قانونى ضد هؤلاء الأشخاص".

 

من جهة أخرى، دعا مقرر البرلمان الأوروبي لتركيا، ناتشو سانشيز عمر، الحكومة التركية إلى إطلاق سراح مئات الصحفيين والمحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين وذلك ضمن مشروع قانون العفو الجديد الذي تمت صياغته في ظل المخاوف المتصاعدة لانتشار فيروس كورونا بين السجناء، وذلك وفقا لموقع تركيش منيت.

 

وبحسب الموقع، تخطط الحكومة التركية لإصدار قرارات عفو للإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء ووقف انتشار المرض فى السجون.


تركيا

فيروس كورونا

كورونا

شائعات

السجون

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