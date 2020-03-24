اليوم السابع
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استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس بسوهاج

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:40 م
استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس بسوهاج محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المصالح الحكومية والمدارس، والشوارع، والميادين العامة، وأماكن التجمعات بالمحافظة، من خلال فرق المحافظة وبالتنسيق بين مديريات الصحة، والزراعة، والوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أن الوحدة المحلية بسلامون قامت بتعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية وشملت مبني الوحدة المحلية للقرية، والمدارس ومكاتب البريد والشئون الاجتماعية والكنائس بدائرة مجلس المدينة.

وفي مركز ومدينة البلينا، قال أحمد البدري رئيس المركز أنه تم تطهير مباني الوحدة المحلية ومبنى مركز الشرطة، و المرسى السياحي، و العبارة الميكانيكية ضد فيروس كورونا .

ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طهطا إلى انطلاق حملة تطهير مكبرة قامت بتطهير كافة المصالح الحكومية والشرطية، والميادين، والحدائق، والشوارع.

وأشار محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى رش وتطهير الوحدة المحلية بقرية إدفا، ومركز ومدينة سوهاج، وبلصفورة، وجزيرة شندويل، والكوامل، وعرابة أبو الدهب.

وكشف شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة عن تطهير مبنى الوحدة المحلية، ومركز الشركة، والسجل المدني، ومجمع المحاكم، والشهر العقاري، والنيابة الإدارية، والمساحة.

وفيى مركز ومدينة دار السلام، ذكر لطفي محمد على أنه تم تطهير وتعقيم مباني المصالح الحكومية، لمركز دار السلام، بالإشتراك مع شباب الجامعات .

وفى وقت سابق شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء وإزالتها فورا، وتطبيق القانون بكل حزم وشدة.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية التنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري

 


سوهاج

محافظ سوهاج

المنشاة

دار السلام

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