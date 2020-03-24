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استبدال كادر مستشفى فى العراق بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:18 ص
استبدال كادر مستشفى فى العراق بعد إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
كتبت وكالات الأنباء

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أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى في العراق، اتخاذها عدة اجراءات بعد تسجيل إصابة أحد موظفي مستشفى قضاء بلدروز العام بفيروس كورونا.

وذكر بيان للدائرة أن مدير عام صحة محافظة ديالى، علي حسين التميمي، عقد اجتماعا طارئا مع أعضاء خلية الازمة في الدائرة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي في قضاء بلدروز، بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لدى أحد موظفي مستشفى بلدروز العام".

وأضاف "جرى الاتفاق على أن تقوم الدائرة يوم الثلاثاء بتعقيم المستشفى بالكامل، بالإضافة إلى إعطاء عطلة لكافة الكوادر العاملة فيها، وإرسال كوادر بديلة من مؤسسات صحية أخرى لإدارة المستشفى، واخضاع جميع المنتسبين للتحاليل لتأكد سلامتهم من المرض".

وأشار البيان إلى أن "الموظف الذي تأكدت إصابته يعمل في المستشفى مع ثلاثة من أفراد أسرته (والده وشقيقه وزوجة شقيقه)".

 


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فيروس كورونا

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