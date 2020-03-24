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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 27 وشفاء 75

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:39 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 27 وشفاء 75 وفيات كورونا
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية اليوم بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 27 والحالات التى تماثلت للشفاء إلى 75، وأعلنت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى النجف، فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيدانى، عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، بالعراق.

 

وقال العيدانى فى بيان مقتضب: "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة البصرة، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".

 

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى مناطق الرصافة والبصرة وديالى.

 

وفيما أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا فى أربيل، وقررت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - فرض حجر صحى على بلدة دربنديخان فى محافظة السليمانية بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.


كورونا

العراق

وباء كورونا

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