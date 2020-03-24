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ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى إسرائيل لـ1656 بينهم 29 حالة خطيرة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:41 ص
ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى إسرائيل لـ1656 بينهم 29 حالة خطيرة فيروس كورونا
كتب ــ عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية الحدث، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1656 بينهم 29 في حالة خطيرة. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريباً فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد .

وأضاف إردان فى تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".

وتابع أنه سيتم اليوم فحص الإجراءات الأخيرة، وفي حال عدم كفايتها سيتم فرض حظر التجول لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم إسرائيل إلى مربعات، وتكليف الشرطة والجيش بفحص المتواجدين في الخارج، مشدداً في الوقت نفسه على عدم وجود بديل لحظر التجوال.

وتعتزم إسرائيل تمديد التوقيت الشتوى لمدة شهر على خلفية استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بإسرائيل، وقال وزير الصحة الإسرائيلى يعقوب ليتسمان مساء الأحد، إن الحكومة الاسرائيلية تدرس تأخير العمل بالتوقيت الصيفي لحث المواطنين على التقليل من خروجهم للشوارع، موضحاً خلال مقابلة مع القناة الثانية أن وزير الداخلية ارييه أدرعي يعمل على تحقيق هذه الخطوة بهدف التقليل من خروج المواطنين خارج منازلهم والتقليل من عدد الإصابات بالفيروس.

وذكرت مصادر اسرائيلية بوقت لاحق ان المستشار القضائي ماندلبيت وافق على تمديد التوقيت الشتوي شهرا حتى 1 مايو المقبل.

وشدد ليتسمان على أهمية الحفاظ على الحجر الصحي والعزل المنزلي وابتعاد الناس عن بعضهم البعض والتقليل من الاحتكاك.


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