ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى روسيا لـ 495 شخصا

أعلن مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي اليوم الثلاثاء، إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.
وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس "كورونا" سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو.
كما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا اليوم الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو وحدها.
وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة الفيروس أنه جرى تأكيد 6 إصابات جديدة أخرى بفيروس "كورونا" بضواحي موسكو؛ وبذلك بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو فقط حتى الآن 41 حالة، مشيرا إلى أن اثنين من المرضى غادرا المستشفى بعد تعافيهما من المرض.
يُذكر أن الحكومة الروسية خصصت 8.8 مليار روبل ( حوالي 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا لعلاج الأمراض المعدية المخصصة للعسكريين.
يشار إلى أن هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت - في وقت سابق اليوم - أن أكثر من 93 ألف شخص في روسيا يخضعون للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ16500 شخص.
وكان رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، أمر بتسخير قدرات إضافية لإجراء اختبارات فيروس كورونا وإبلاغ الروس عن التدابير الوقائية وأعراض الإصابة بالمرض، ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن قائمة التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء التي نُشرت على موقع مجلس الوزراء على الإنترنت اليوم الثلاثاء، أن ميشوستين كلف الهيئة الفدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، وحكومة موسكو والسلطات التنفيذية الإقليمية بتطوير مخطط لتسريع عملية تسخير المختبرات الإضافية للسكان لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن عدوى فيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء الروسي أوامر لهذه الجهات المعنية "باتخاذ تدابير شاملة تهدف إلى التأكد من إبلاغ المواطنين بدون أي تأخير بنتائج الدراسات الجديدة للكشف عن وجود عدوى بفيروس كورونا التي يجريها مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية".
وكلف رئيس الوزراء الروسي أيضا وزارة الصحة وهيئة مراقبة حقوق المستهلك "بالموافقة على التعليمات والمبادئ التوجيهية للتعاون مع المواطنين" من حيث إعلامهم بالأعراض وسبل الوقاية والتدابير والإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها على وجه السرعة في المؤسسات الاجتماعية والشركات "في حالات مختلفة تتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا".
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