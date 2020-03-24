ولفتت الوزارة إلى خروج 79 حالة إضافية من "الحجر الصحى" الاحترازى، بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا" ، ليصل العدد الإجمالي لمن خرجوا من الحجر الاحترازي إلى 362 شخصًا .