المنامة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، رصد 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليبلغ إجمالي عدد المصابين فى البلاد 211 حالة، وأشارت الوزارة - فى بيان نشرته على صفحتها على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إلى تعافي 13 حالة إضافية من المصابين بالفيروس ، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات التى تم شفاؤها 177 حالة حتى الآن.

ولفتت الوزارة إلى خروج 79 حالة إضافية من "الحجر الصحى" الاحترازى، بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس "كورونا" ، ليصل العدد الإجمالي لمن خرجوا من الحجر الاحترازي إلى 362 شخصًا .

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن يبلغ من العمر 65 عامًا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، معربةً الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وأوضحت الوزارة أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر.

وأفادت الوزارة بأن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.