اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:37 ص
خالد صلاح
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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا لـ 4764 حالة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:02 ص
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا لـ 4764 حالة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة. وأضاف أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.

وفى سياق متصل، ذكر موقع قناة التليفزيون الألماني " إيه .آر . دي " أنه يمكن أن تكلف عواقب جائحة فيروس "كورونا " ألمانيا نحو 729 مليار يورو - فيما يعد تجاوزا لكل ما يعرف عن الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية. وطبقا لتقارير إعلامية ألمانية ، فإن أزمة فيروس "كورونا " أو ما يعرف ب ( كوفيد 19) ستؤدي إلى حدوث انكماش في الاقتصاد الألماني بنسبة تتراوح ما بين : 7.2 % إلى 20.6 % ، وأن هذا يعادل ما بين 255 إلى 729 مليار يورو.
 
كما أنشأت الحكومة الألمانية مراكز اختبار للتأكد من الإصابة من فيروس "كورونا"، فى الشوارع فى العديد من المناطق، لإجراء التحاليل الخاصة للمواطنين.

 


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