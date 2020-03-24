اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.4% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:23 ص
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.4% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحاً 6.93 نقطة ليصل إلى مستوى 1721.36 نقطة، وذلك بعد سلسلة من الخسائر متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 48.8 مليون سهم محققة ما قيمته 44.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1153 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفع 16 سهماً، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.68%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 4.18%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.86%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.66%.
 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.57%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 8.53%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 8.4 مليون ورقة بقيمة 17.9 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.41%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة دبى للمرطبات، عن عقد اجتماع أمس الاثنين، بمقر الشركة الرئيسى فى مجمع دبى للاستثمار الثانى فى دبى، حيث تم بالإجماع انتخاب أحمد بن عيسى السركال لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعلى بن حميد العويس لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة بعض الأمور الداخلية للشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 
فيما أعلن مصرف السلام البحرين، عن حصوله على عدم ممانعة مصرف البحرين المركزى على تجديد الفترة المسموحة لتداول أسهم الخزينة لمدة 90 يوم، اعتباراً من تاريخ 22 مارس، بحيث لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 4% من الأسهم الصادرة.
 
بينما أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن نجاحها فى الحصول على موافقة جميع الممولين بشأن شروط إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو فى موازنتها العمومية، وحققت تقدم كبير على مستوى توثيق الاتفاقية.
 

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اقتصاد دبى

اخبار البورصة

اعمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

ارتفاع صادرات البطاطس لـ272 ألف طن وانفراج بالأسواق العالمية لاستقبال الشحنات

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

"نجوم الجبار" تنحرف غرباً وتزين سماء مصر والوطن العربى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة