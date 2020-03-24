إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرقية ونقل الخدمة بالوحدات الصحية

تناول الإجتماع تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان ، بإيقاف تقديم الخدمة الطبية بجميع العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة ، ونقل الخدمة الطبية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية المجاورة ، اعتباراً من غداً الأربعاء ، مع صرف علاج نفقة الدولة للمرضي المصابة بالأمراض المزمنة لمدة ٣ شهور ، وتوصيلها إلي منازلهم وذلك بالتنسيق بين مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة ، والمجتمع المدني ، مع عدم حجز أي حالة بالمستشفي بإستثناء الحالات الطارئة فقط، ذلك ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحد من التجمعات ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .

في السياق ذاته، قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، حملة لتوعية المواطنين والعاملين بماكينات الصرف الآلي بمدينة الزقازيق ، تزامناً مع موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ، يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، والفرق الوقائية بالمديرية .

قدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عند ماكينات الصرف الآلي ، وداخل البنوك ، وأكد على أهمية ترك مسافة كافيه بين المواطنين أثناء الإنتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر ، كما تم التأكد من وضع ملصقات توعوية للمواطنين ، لتجنب إنتشار العدوي ، حفاظا علي الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة .

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحد من التجمعات ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .