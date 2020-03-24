اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:53 م
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إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرقية ونقل الخدمة بالوحدات الصحية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:10 م
إيقاف العمل بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرقية ونقل الخدمة بالوحدات الصحية جانب من الاجتماع
الشرقية- إيمان مهنى

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية ، بحضور وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، ومدير عام الصيدلة ، ونائب مدير عام الطب العلاجي ، ومديري إدارات المستشفيات ، والرعاية الأساسية ، والتخطيط ، ومركز المعلومات .

تناول الإجتماع تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة والسكان ، بإيقاف تقديم الخدمة الطبية بجميع العيادات الخارجية بمستشفيات المحافظة ،  ونقل الخدمة الطبية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية المجاورة ، اعتباراً من غداً الأربعاء ، مع صرف علاج نفقة الدولة للمرضي المصابة بالأمراض المزمنة لمدة ٣ شهور ، وتوصيلها إلي منازلهم وذلك بالتنسيق بين مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة ، والمجتمع المدني ، مع عدم حجز أي حالة بالمستشفي بإستثناء الحالات الطارئة فقط،  ذلك  ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحد من التجمعات ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .
 
في السياق ذاته، قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، حملة لتوعية المواطنين والعاملين بماكينات الصرف الآلي بمدينة الزقازيق ، تزامناً مع موعد صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ، يرافقه الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي ، والفرق الوقائية بالمديرية .
 
قدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات التوعوية والتثقيفية للمواطنين عند ماكينات الصرف الآلي ، وداخل البنوك ، وأكد على أهمية ترك مسافة كافيه بين المواطنين أثناء الإنتظار لصرف الراتب لا تقل عن متر ، كما تم التأكد من وضع ملصقات توعوية للمواطنين ، لتجنب إنتشار العدوي ، حفاظا علي الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة .
 
وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، للحد من التجمعات ، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .
 
 

 


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