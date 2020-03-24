اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:37 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى عدد الإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:44 ص
إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية فى عدد الإصابات بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا إن البلاد سجلت اليوم الثلاثاء، 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

وأضاف أحمد يوريانتو أن سبعة أشخاص آخرين توفوا بالمرض ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في إندونيسيا إلى 55 مشيرا إلى أن 30 شخصا تماثلوا للشفاء.

وكانت قد أغلقت السلطات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة في بداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين تحاول البلاد خلالهما إبطاء انتشار فيروس كورونا في أكبر مدينة في منطقة جنوب شرق آسيا.
 
لكن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حث المواطنين على العمل من المنزل، لم تصل بعد لحد الإغلاق الأكثر صرامة والمطبق في دول جوار وسط مخاوف ألا يكون ما تتخذه إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 260 مليون نسمة، من إجراءات كافيا لاحتواء انتشار المرض.
 

 


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فيروس كورونا

اصابات كورونا

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