إمارة مكة تعقم الأماكن العامة والمنشآت للوقاية من كورونا.. صور

كتب محمد شعلان

نفذت الأمانة العامة لمكة المكرمة أعمال رش وتعقيم لعدد من الأماكن العامة والمنشآت في العاصمة المقدسة للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد، وقال المهندس محمد باحارث أن هذا الاجراء يأتي في سياق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن أعمال التعقيم التي تنفذها أمانة المملكة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن العاصمة في مكة.



تعقيم المرافق فى مكة

كما كثفت الأمانة العامة جولاتها الرقابية والتوعوية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وبهدف رفع المستوى التوعوي لأكثر من 73 منشأة غذائية شملت مطاعم ومخابز وتموينات.



تعقيم شوارع مكة



تعقيم مكة

وفي وقت سابق، أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، على تجاوب سكان محافظتى جدة وجموم بالالتزام بقرار حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى اليوم الأول من تطبيقه.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورا عبر حسابها بموقع تويتر، حول تجاوب سكان محافظة جدة مع قرار منع التجول، ظهرت من خلالها عدم وجود أي أفراد فى الشوارع وعلقت:" تجاوب سكان محافظة جدة مع قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضحت من خلاله صور آخري، عبر حسابها بموقع تويتر لمحافظة جموم، وعلقت:" التزام سكان محافظة الجموم بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

ودخل المملكة العربية السعودية قرار حظرالتجول الجزئي اليوم حيز تنفيذ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، لقناة العربية، أن أجهزة الأمن ستبدأ من اليوم متابعة تنفيذ منع التجوال داخل المملكة لمدة 21 يوما، موضحا أن كافة رجال الأمن متواجدون فى الشارع لمتابعة التنفيذ ولن يتم السماح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط