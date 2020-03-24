اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إمارة مكة تعقم الأماكن العامة والمنشآت للوقاية من كورونا.. صور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:34 م
إمارة مكة تعقم الأماكن العامة والمنشآت للوقاية من كورونا.. صور تعقيم شوارع مكة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الأمانة العامة لمكة المكرمة أعمال رش وتعقيم لعدد من الأماكن العامة والمنشآت في العاصمة المقدسة للوقاية من عدوى فيروس كورونا الجديد، وقال المهندس محمد باحارث أن هذا الاجراء يأتي في سياق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن أعمال التعقيم التي تنفذها أمانة المملكة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الأماكن العاصمة في مكة.

تعقيم المرافق فى مكة
تعقيم المرافق فى مكة

 

كما كثفت الأمانة العامة جولاتها الرقابية والتوعوية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وبهدف رفع المستوى التوعوي لأكثر من 73 منشأة غذائية شملت مطاعم ومخابز وتموينات.

تعقيم شوارع مكة
تعقيم شوارع مكة

 

تعقيم مكة
تعقيم مكة

 

وفي وقت سابق، أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، على تجاوب سكان محافظتى جدة وجموم بالالتزام بقرار حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى اليوم الأول من تطبيقه.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورا عبر حسابها بموقع تويتر، حول تجاوب سكان محافظة جدة مع قرار منع التجول، ظهرت من خلالها عدم وجود أي أفراد فى الشوارع وعلقت:" تجاوب سكان محافظة جدة مع قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأوضحت من خلاله صور آخري، عبر حسابها بموقع تويتر لمحافظة جموم، وعلقت:" التزام سكان محافظة الجموم بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا".

ودخل المملكة العربية السعودية قرار حظرالتجول الجزئي اليوم حيز تنفيذ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، لقناة العربية،  أن أجهزة الأمن ستبدأ من اليوم متابعة تنفيذ منع التجوال داخل المملكة لمدة 21 يوما، موضحا أن كافة رجال الأمن متواجدون فى الشارع لمتابعة التنفيذ ولن يتم السماح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط


تعقيم شوارع مكة

مكة

السعودية

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا في مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم في مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا ٢٠٢٠

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة