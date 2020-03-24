إعلامى صينى: واجهنا الفيروس بتكاتف الشعب مع الحكومة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال نادر رونج إعلامى صينى إن دولة الصين لم تسجل إصابات بـفيروس كورونا محليا 5 أيام متتالية وعدد المصابين فى الصين بلغ 5568 حالة فقط، وباقى المصابين خرجوا من المستشفى بعد شفائهم تماما من الفيروس مشيرا خلال في مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى تقدمة الإعلامية إيمان الحصرى أن نجاح الصين في احتواء فيروس كورونا يرجع إلى تكاتف الشعب والحكومة معا للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتابع قائلا رونج نعمل سويا مع الحكومة ي معركة تطهير البلاد من فيروس كورونا، وتابع قائلا أن "الصين تقوم بالدمج بين الطب الصيني التقليدي والعلاج الغربي وفي البداية يتم استخدام الأعشاب الصينية لتقوية مناعة جسم الإنسان كي لا يتضرر الجسم من هجمات فيروس كورونا مؤكدا على أن إحصاءات لجنة الصحة الصينية أفادت بأنه لا توجد زيادة إصابات فيروس كورونا".

من جانب اخر أصدرت وزارة العدل الصينية، مبدأ توجيهيا لاجراء حملة وطنية بشأن حل النزاعات والصراعات الاجتماعية فى المرحلة المتأخرة خلال معركة مكافحة تفشى الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعقب الانتهاء منها.