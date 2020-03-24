إعدام لحوم فاسدة وغلق مقاهى وسناتر دروس خصوصية فى حملة مكبرة بالمحلة

الغربية عادل ضرة

واصل مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملاته، بالتنسيق مع الاحياء وشرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية والتموين، على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الأطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح.

حيث تم المرور على شوارع البحر ومنطقة أبو شاهين وسوق أبو شاهين وشارع 6اكتوبر، وتم رفع سياره بيع اسماك وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وغلق مقهي و3مطاعم وتحرير محضر نظافة، وإعدام 5كيلو جبن غير مطابق للمواصفات، وإعدام 10 كيلو زيت طاسة محروق وبه شوائف، وغلق 2محل عطارة، وتحرير محضر عدم اعلان عن تسعيره، كما تم غلق 3محلات امن غذائي، واعدام 8كيلو كبدة وكفته وغلق محل أسماك وتحرير محضر اعلان تسعيره، وغلق مخبز سياحى، كما تم غلق 2محل بقالة وتحرير محضر نظافة وغلق 3محلات امن غذائي بنطاق حي ثان المحلة

وفى نطاق مركز المحلة، غلق سوق قرية البسطويسي وغلق حضانة وغلق 2مقهى وسنتر للدروس الخصوصية، كما تم غلق 8سناتر دروس خصوصية و3مقاهى ومطعم بقرية بلقينا، وغلق 2مقهى ومصادرة شيشة بقرية البنوان، كما تم ضبط صيدلية تقوم ببيع الكحول مجهول المصدر، وغلق 12مقهى بقرية الهياتم.

وكان الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية قد قام بجولة مساء امس ، يرافقه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في قرى ونجوع مركز المحلة الكبرى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا فى قرية الهياتهم بمركز المحلة، وأمر نائب المحافظ بفض عدد من الافراح بالقرية منعا للزحام وحفاظا على سلامة المواطنين ، كما كلف بإغلاق ملاعب لكرة القدم الخماسية بطريق المحلة الدائري في إطار تنفيذ قرار تعليق الأنشطة الرياضية.

وأثناء جولته ، قام نائب المحافظ بضبط أحد الحفارات التابعة لوزارة الري يقوم بالقاء القمامة بأحد المصارف علي طريق الهياتم ، وعلي الفور امر برفع القمامة واتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تم ضبط احد المواطنين أثناء عملية الحفر تمهيدًا للبناء علي الأراضي الزراعية، وأمر بالتحفظ علي الحفارات واللوادر الخاصة واتخاذ الاجراءت القانونية، مؤكدا علي انه لاتهاون مع اي مخالفات تضر بالصالح العام.