إطلاق حملة لتعقيم شوارع مدينة بئر العبد بشمال سيناء.. (صور)

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، حملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية وأهالى المدينة.

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء إن الحملة هى مبادرة يشارك فيها الجميع من جهات ومسئولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولا تزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة.

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن فريقًا طبيًا متخصص انتهى اليوم من تعقيم 4 مدارس بنطاق مدينة الشيخ زويد.

وأوضح البيان أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسلامة سلمان مدير عام الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء مدير وحدة الملاريا، واصل الفريق الطبى بالإدارة حملة تطهير وتعقيم المدارس، وذلك فى اطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم مدارس أبوطويلة وأبوزرعى والعكور والمعنية.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واتخاذ إجراء احترازى واستباقى حيث انتقل الفريق الطبى بالإدارة الصحية بالشيخ زويد لمنزل السائق المخالط للراكبين الفلسطينيين، وتم تطهيره بالكامل وتعقيم الأماكن التى كان متواجدًا بها والتنبيه على أسرته وجميع المخالطين له بالعزل التام بالمنزل لمدة 14 يومًا لحين ظهور نتيجة تحليل الـpcr للسائق، وأشار البيان إلى أنه قد تم اكتشاف أن الفلسطينيين قادمان من خارج مصر وعائدان إلى فلسطين عبر معبر رفح ويحملان أعراض فيروس كورونا.

شهد مكتب بريد مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء اليوم حملة تطوعية قادها الشباب، استهدفت تنظيم وقوف الأهالى أثناء عمليات صرفهم للمرتبات والمعاشات والمستحقات من البريد.

وقال سالم صقر مدير مركز شباب الكوثر بالشيخ زويد، إن الحملة فى إطار مبادرة ينفذها الشباب المتطوعين لتقديم الخدمات فى إطار اجراءات الاحتراز من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشباب هم: عبد الله البلتاجي، وأحمد هريدي، وعيد غيث، ومحمود عبد السلام، ومحمود إبراهيم، وأيمن سمير، وقاموا بدور التنظيم وترك مسافات آمنة بين المترددين على مكتب البريد فى المدينة والذى يعد واجهة يومية للمئات من الأهالى حيث هو مقر الصرف الوحيد للمرتبات والمعاشات والتحويلات المالية وقال إن الشباب خلال عملهم وجهوا رسائل توعوية بطرق أخذ الاحتياطات الآمنة ضد كورونا، لافتًا إلى أن المبادرة تستكمل بعمليات رش وتعقيم ينفذها فريق آخر من الشباب لمنشآت حكومية ومساكن ومحلات وفى الشوارع.