إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الاسرائيلى غرب رام الله

رام الله (أ ش أ)

أصيب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله عقب استهدافه بزعم قيامه برشق مركبات المستوطنين بالحجارة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بالقرب من قرية دير نظام، التى أغلق جنود الاحتلال مدخلها، عقب إطلاق الرصاص عليه، بزعم رشق الشاب مركبات المستوطنين بالحجارة.

وفي السياق، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل القرية، واحتجزت أحد المصابين.

وفى سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من مداخل بلدات وقرى جنوب محافظة الخليل بالبوابات الحديدية.

وذكر مصدر أمني - حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين اليوم الثلاثاء - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل منطقة الفحص ومخيم الفوار وبلدة دورا، بالإضافة إلى وضع بوابة حديدية جديدة وإغلاقها على مدخل البركة في يطا جنوب الخليل.

كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وقامت بعمليات تجريف وتمشيط في المكان.