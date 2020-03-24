اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:45 م
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إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الاسرائيلى غرب رام الله

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:01 م
إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الاسرائيلى غرب رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أصيب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله عقب استهدافه بزعم قيامه برشق مركبات المستوطنين بالحجارة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بالقرب من قرية دير نظام، التى أغلق جنود الاحتلال مدخلها، عقب إطلاق الرصاص عليه، بزعم رشق الشاب مركبات المستوطنين بالحجارة.

وفي السياق، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل القرية، واحتجزت أحد المصابين.

وفى سياق متصل  أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من مداخل بلدات وقرى جنوب محافظة الخليل بالبوابات الحديدية.

وذكر مصدر أمني - حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين اليوم الثلاثاء - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل منطقة الفحص ومخيم الفوار وبلدة دورا، بالإضافة إلى وضع بوابة حديدية جديدة وإغلاقها على مدخل البركة في يطا جنوب الخليل.

كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وقامت بعمليات تجريف وتمشيط في المكان.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن عدة آليات عسكرية ترافقها جرافة توغلت لمسافة محدودة شرق بلدة "خزاعة" شرق المحافظة، قبل أن تعود إلى مواقعها العسكرية خلف "السلك الفاصل".

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي - صباح اليوم - بعمليات تجريف جديدة لتوسيع مستوطنة "شفوت راحيل"، المقامة على أراضي قرية "جالود"، جنوب نابلس، حيث إن عمليات التجريف تأتي بعد إعلان وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت توسيع المستوطنة المذكورة خمسة أضعاف، وإيجاد تواصل بين مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل" وباقي البؤر الاستيطانية الواقعة في الشرق منها، وصولا لشارع "ألون"، ويتم تنفيذها في الحوض رقم (13) موقع "الخفافيش"، إلى الغرب من مدرسة "جالود" الثانوية، وعلى بعد مئات الأمتار منها.

من جانب أخر قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تكثيف الاستيطان في منطقة "الأغوار" الفلسطينية والبحر الميت، هو جزء من بدء تنفيذ خطة الضم والسرقة والاستيطان وما أسماها "سرقة العصر".

وأشار عريقات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أن 95% من أراضي الأغوار تمت سرقتها والاستيلاء عليها من جانب سلطة الاحتلال ، ويقوم باستغلالها 12700 مستوطن اسرائيلي، وأن بقية الأرض في الأغوار 5%، هو ما تبقى لأصحاب الأرض الفلسطينيين وعددهم حوالي 55 ألف مواطن فلسطيني.

وأضاف أنه خلال العام الماضي "2019 " تم بناء 4 بؤر استيطانية جديدة، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة في منطقة الأغوار، وأنه بالنسبة للمياه، فان سلطة الاحتلال تسرق ما نسبته 94% من المياه في منطقة الأغوار ، إضافة إلى سرقة مائة ألف "دونم " وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة ثم تحويلها للمستوطنين.

 


قوات الاحتلال

فلسطين

رام الله

اسرائيل

خان يونس

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