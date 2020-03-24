إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الاسرائيلى غرب رام الله

أصيب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب رام الله عقب استهدافه بزعم قيامه برشق مركبات المستوطنين بالحجارة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بالقرب من قرية دير نظام، التى أغلق جنود الاحتلال مدخلها، عقب إطلاق الرصاص عليه، بزعم رشق الشاب مركبات المستوطنين بالحجارة.
وفي السياق، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل القرية، واحتجزت أحد المصابين.
وفى سياق متصل أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من مداخل بلدات وقرى جنوب محافظة الخليل بالبوابات الحديدية.
وذكر مصدر أمني - حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين اليوم الثلاثاء - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت البوابات الحديدية المقامة على مداخل منطقة الفحص ومخيم الفوار وبلدة دورا، بالإضافة إلى وضع بوابة حديدية جديدة وإغلاقها على مدخل البركة في يطا جنوب الخليل.
كما توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وقامت بعمليات تجريف وتمشيط في المكان.
وأشار عريقات - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، أن 95% من أراضي الأغوار تمت سرقتها والاستيلاء عليها من جانب سلطة الاحتلال ، ويقوم باستغلالها 12700 مستوطن اسرائيلي، وأن بقية الأرض في الأغوار 5%، هو ما تبقى لأصحاب الأرض الفلسطينيين وعددهم حوالي 55 ألف مواطن فلسطيني.
وأضاف أنه خلال العام الماضي "2019 " تم بناء 4 بؤر استيطانية جديدة، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة في منطقة الأغوار، وأنه بالنسبة للمياه، فان سلطة الاحتلال تسرق ما نسبته 94% من المياه في منطقة الأغوار ، إضافة إلى سرقة مائة ألف "دونم " وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة ثم تحويلها للمستوطنين.
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