بغداد (أ ش أ)

أعلن نقيب الصحفيين العراقيين ، رئيس اتحاد الصحفيين العرب ، مؤيد اللامى، اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من الصحفيين العراقيين بفيروس كورونا المستجد، لم يذكر اسميهما، ونقلت وكالة الأنباء العراقية - التي بثت النبأ - عن اللامي قوله ، في تغريدة على تويتر، إن اثنين من الصحفيين العراقيين أصيبا بفيروس "كورونا" ، أحدهما من صحفيي النجف كان يعالج خارج العراق من مرض خطير ، ليصاب لاحقا بالفيروس، ولم يشر إلى اسميهما

من جانب أخر أعلنت صحة إقليم كردستان العراقي صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عاصمة الإقليم أربيل.

وأوضحت الصحة، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن من بين تلك الحالات طفل عمره عام، وأخر عمره 9 سنوات، مع ثلاث نساء ورجل واحد، مضيفة أنه بذلك يرتفع مجموع الإصابات في إقليم كردستان إلى 91 حالة.

كانت دائرة صحة محافظة ديالى في العراق،أعلنت اتخاذها عدة اجراءات بعد تسجيل إصابة أحد موظفي مستشفى قضاء بلدروز العام بفيروس كورونا.

وذكر بيان للدائرة أن مدير عام صحة محافظة ديالى، علي حسين التميمي، عقد اجتماعا طارئا مع أعضاء خلية الازمة في الدائرة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي في قضاء بلدروز، بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لدى أحد موظفي مستشفى بلدروز العام".

وأضاف "جرى الاتفاق على أن تقوم الدائرة يوم الثلاثاء بتعقيم المستشفى بالكامل، بالإضافة إلى إعطاء عطلة لكافة الكوادر العاملة فيها، وإرسال كوادر بديلة من مؤسسات صحية أخرى لإدارة المستشفى، واخضاع جميع المنتسبين للتحاليل لتأكد سلامتهم من المرض ".

وأشار البيان إلى أن "الموظف الذي تأكدت إصابته يعمل في المستشفى مع ثلاثة من أفراد أسرته (والده وشقيقه وزوجة شقيقه)".