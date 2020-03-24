اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:06 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى سويسرا تتجاوز 8800 حالة والوفيات 86

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:05 م
إصابات كورونا فى سويسرا تتجاوز 8800 حالة والوفيات 86 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قفز إلى 8836 بحلول ظهر اليوم الثلاثاء وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين. وارتفع عدد الوفيات من 66 إلى 86.

وكانت قد أعلنت السلطات السويسرية تخفيض خدمات وسائل النقل العمومى على نطاق واسع، بالتزامن مع خفض الشركة الفدرالية للسكك الحديدية لخدماتها كجزء من تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الصعيد الوطنى.

ووفقا لحساب "أخبار سويسرا" على تويتر، تم الإعلان الأسبوع الماضى، عن تقليص خدمات شبكة السكك الحديدية الاكثر استخداما فى أوروبا، فى محاولة للحد من انتشار الفيروس، كجزء من تدابير أوسع اتخذت على نطاق واسع للحد من التواصل الاجتماعى وإبطاء وتيرة إيقاع الحياة فى البلاد.

 
 
 

 


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اصابات كورونا

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