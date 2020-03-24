اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إستئناف العمل بالعيادات التخصصية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:18 م
إستئناف العمل بالعيادات التخصصية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى الدكتور محمد عجاج مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، استئناف العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى صباح اليوم الثلاثاء.
 
وأوضح عجاج أن استئناف العمل بالعيادات جاء  بعد الانتهاء الكامل من عمليات التطهير والتعقيم التى استمرت على مدار الأيام الماضية لكافة أقسام المستشفى وتشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات التخصصية، والعمليات، والمعامل والمختبرات، إضافة إلى تعقيم الأقسام الداخلية. 
 
وأضاف مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي أن غلق العيادات التخصصية بالمستشفى كان من قبيل الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتابع لحظة بلحظة جميع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الجامعة في سبيل الحفاظ علي سلامة جميع المترددين علي تلك المؤسسة العريقة إضافة إلى الحفاظ على صحة منسوبى تلك المؤسسة.

مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

جامعة الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. تطهير وتعقيم مستشفى جامعة الأزهر التخصصى لمنع انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:41 م

جامعة الأزهر تبدأ تفعيل نظام التعليم عن بعد.. خطة عاجلة للتوسع فى التعليم الإلكترونى.. والعمل على التحول الرقمى المرحلة المقبلة.. ومنع حضور مناقشات الماجستير والدكتوراه لأهالى الباحث.. و"مودل" لشرح المحاضرات

الإثنين، 23 مارس 2020 08:00 ص

تعليق العمل بالعيادات بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:52 م

فيديو.. عبد المنعم فؤاد: إغلاق الجامع الأزهر خوفا على النفوس وليس بدعة

السبت، 21 مارس 2020 11:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة