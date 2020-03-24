إستئناف العمل بالعيادات التخصصية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، استئناف العمل بالعيادات التخصصية بالمستشفى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح عجاج أن استئناف العمل بالعيادات جاء بعد الانتهاء الكامل من عمليات التطهير والتعقيم التى استمرت على مدار الأيام الماضية لكافة أقسام المستشفى وتشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات التخصصية، والعمليات، والمعامل والمختبرات، إضافة إلى تعقيم الأقسام الداخلية.

وأضاف مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي أن غلق العيادات التخصصية بالمستشفى كان من قبيل الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتابع لحظة بلحظة جميع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الجامعة في سبيل الحفاظ علي سلامة جميع المترددين علي تلك المؤسسة العريقة إضافة إلى الحفاظ على صحة منسوبى تلك المؤسسة.