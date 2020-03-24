إسبانيا تسجل 6600 إصابة جديدة وأكثر من 500 وفاة بـ"كورونا" الليلة الماضية

رويترز

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سجل قفزة إذ بلغ 39673 حالة بعدما كان 33089 أمس الاثنين. وأضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض ارتفع الليلة الماضية إلى 2696 حالة وفاة من 2182 حالة.

وكانت الحكومة الإسبانية في مدريد اضطرت للموافقة على تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مول تجارى إلى مشرحة مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا القاتل، حيث إن المحارق لم تستوعب الكم الكبير من الجثث.

وذكرت تقارير إخبارية، أن مجلس المدينة والحكومة وافقوا على تحويل حلبة قصر الجليد إلى مشرحة، التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع وكانت تستخدم كمركز ترفيهي وبطولات التزلج على الجليد، والتي تتواجد في إحدى مولات التسوق المليئة بالمتاجر والمطاعم، ومن المرجع أن تصل الجثث الليلية، حيث لم تستقبل محارق الجثث الـ 14 عن قبول جثث جديدة لأن العمال ليس لديهم المعدات الكافية.

وأكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن والدة وصهر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، تم إدخالهما إلى مستشفى جامعة بويرتا دى هييرو فى ماجاداهوندا بالعاصمة مدريد، بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا وإظهار نتيجة إيجابية لاختبار الفيروس الذى قاما به.