كانت وحدات الجيش السوري قد قضت في 19 من الشهر الجاري على مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي حاولت الهجوم على مواقع للجيش على محور قرية حزارين بريف إدلب الجنوبى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، ذكرت أمس الاثنين، أن الوزير سيرجي شويجو بحث مع الرئيس السورى بشار الأسد سبل ضمان وقف إطلاق نار دائم في منطقة إدلب السورية أثناء محادثات بينهما في سوريا.