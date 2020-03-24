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إدارة الوافدين بالتعليم العالى: انتظام الدراسة للطلاب الوافدين اون لاين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:18 ص
إدارة الوافدين بالتعليم العالى: انتظام الدراسة للطلاب الوافدين اون لاين وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، إن العملية التعليمية بالنسبة للطلاب الوافدين تسير بشكل جيد وانتظام كامل مؤكدة إتاحة كافة المقررات الدراسية للطلاب اون لاين ووجود تفاعل تم مع الطلاب داخل مقرات الإقامة الخاصة بهم وذلك خلال فترة تعليق الدراسة فى ضوء القرار الرئاسى المتخذ ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وأضافت الدكتورة رشا كمال فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن هناك تنسيق كامل بين قطاع شئون الطلاب الوافدين والجامعات المصرية لمتابعة ملف الطلاب الوافدين والوقوف على أى مشاكل قد تواجههم والعمل على حلها فورا.
 
وأشارت رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى أنه تنسق أيضا مع المستشارين الثقافين بالسفارات المختلفة لمتابعة ملف الطلاب الوافدين فى مصر.
 
وعلى جانب آخر تقوم  إدارة الوافدين بالجامعات ب 10 مهام رئيسية فى عملها وتتمثل فى الاتى 
 
1 - التواصل مع مكاتب التمثيل الثقافى للدول المختلفة فى مصر لمتابعة الطلاب الوافدين وحل مشاكلهم
 
2 - الاتصال بكافة الادارات المعنية داخل الجامعة وإدارة الوافدين بالقاهرة لتسهيل وتوجيه اجراءات و تلقى أوراق الطلاب الوافدين .
 
3 - تجميع التقارير الدورية عن الموقف الدراسى للطالب الوافد.
 
4 - متابعة الطلاب وإرسال التقارير الخاصة "نتيجة الطالب فلا المقررات الدراسية في كل فصل دراسى" إلى المستشار الثقافي للسفارة التابع لها الطالب.
 
5 - التواصل مع إدارات الكليات المختلفة ومتابعة كل ما يخص الطالب الوافد من أجل حل كافة المشكلات التي تواجهة.
 
6 - تنظيم دورات تدريبية للطلاب الوافدين فى مجالات مثل الحاسب الآلى و اللغات وغيرها.
 
7 - إنهاء الاجراءات الأمنية الخاصة بالطلاب والاجراءات الخاصة بالإقامة.
 
8 - تقديم الارشادات الخاصة بالخدمات المختلفة "علاجية-ثقافية- ترفيهية" المتاحة للطلاب داخل الجامعة
 
9 – تتولى إدارة الوافدين مراجعة  وإصدار قرارات القبول وشهادات التخرج.
 
10 - عقد لقاء شهرى مع الطلبة في وجود منسق الوافدين بكل كلية لمتابعة تقدمهم الدراسي و المشاكل التي تواجههم.
 
 

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