اليوم السابع
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إحالة 3 متهمين كونوا تشكيل عصابى لتزوير مستندات رسمية فى الساحل إلى الجنائية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:41 م
إحالة 3 متهمين كونوا تشكيل عصابى لتزوير مستندات رسمية فى الساحل إلى الجنائية تزوير مستندات_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة الساحل 3 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى إلى المحاكمة الجنائية، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية، متخذين من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامى، بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة. 

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، تفيد بقيام 3 اشخاص بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطًهم إجراميً في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية، المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية، متخذين من مقهى بدائرة قسم شرطة الساحل مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من المعلومات، عقب تقنين الإجراءات القانوينة اللازمة، وبإعداد الأمكنة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط قسم مباحث الساحل، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطههم أثناء تواجد المتهم الأول أ.ج عاطل  بالمقهى ، حيث عثر بحوزته على حقيبة بداخلها خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته " محافظة القاهرة ، إدارة الساحل التعليمية" مقلد " ، 2 إيصال استخراج بطاقة رقم قومي  وتم ضبط التأني  ويدعي ج.ط عامل بمسكنه، حيث عثر بحوزته أيضا على كارينه منسوب صدوره للنقابة العامة للصحافة والإعلام، بطاقة ضريبة وأخرى تموينية باسم المتهم ، 32 إيصال منسوب صدورهم لمكتب تموين ، كما تم ضبط المتهم الثالث وتبين أنه يدعى س.ج عاطل عثر بحوزته على نموذج للمتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية، 17 شهادة ميلاد ، 3 صورة قيد زواج ، جواز سفر.

 

وبمواجهتهم أعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطهم الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخرطت النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق ، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية عقب أنتهاء التحقيقات معهم.

 

 


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