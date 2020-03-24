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إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى حدائق القبة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:27 م
إحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى حدائق القبة محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة حدائق القبة إحالة عاطل " مسجل خطر " ، إلى المحاكمة الجنائية ، وذلك بسبب ممارسة نشاط إجرامى بالاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكان للمزاولة نشاطه الإجرامى .

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة، من إلقاء القبض على "م.ف " 33 سنة وشهرته سيحا، تاجر مخدرات مقيم فى حدائق القبة، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة " هيروين"، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، بالإضاافة إلى ضبط مبلغ مالى 500 جنيه، وسلاح أبيض ؟، وهاتف محمول.

 

وبمواجهته اعترف بمزاولة وممارسة نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة على عملائه ، متخذا من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى، مضيفا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالته عقب انتهاء التحقيقات معه إلى المحكمة الجنائية.

 

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 


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