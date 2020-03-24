إحالة تاجر مخدرات للجنايات فى حيازة أقراص الترمادول بالزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الزاوية الحمراء مسجل خطر لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة ترويج واتجار المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء ، إلقاء القبض علي "س.ع" 30 سنة عاطل " مسجل خطر " والسابق اتهامه في ٤ قضايا آخرهم سرقة بالإكراه ، حيث تم ضبطه أثناء تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على 300 جرام من الهيروين المخدر ، و34 من قرص مخدر " ترمادول " ، و12000 جنيه مبلغ مالي ، وهاتف محمول .

وبمواجهته أعترفف بحياوته للأقراص المخجرة بقصد الإتجار وترويجها على علملائه فى المنطقة متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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إحالة تاجر مخدرات الزاوية الحمراء لمحكمة الجنايات في حيازة أقراص الترمادول بالزاوية الحمراء

إحالة نيابة الزاوية الحمراء مسجل اخطر ، وذلك بتهمة ترويج واتجار المواد المخدرة ، متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء ، إلقاء القبض علي "س.ع" 30 سنة عاطل " مسجل خطر " والسابق اتهامه في ٤ قضايا آخرهم سرقة بالإكراه ، حيث تم ضبطه أثناء تواجده بمسكنه ، وعثر بحوزته على 300 جرام من الهيروين المخدر ، و34 من قرص مخدر " ترمادول " ، و12000 جنيه مبلغ مالي ، وهاتف محمول .

وبمواجهته أعترفف بحياوته للأقراص المخجرة بقصد الإتجار وترويجها على علملائه فى المنطقة متخذا من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيقات معه .

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.