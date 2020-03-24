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إجراءات جديدة لكشف غموض مقتل شاب بأبو النمرس

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:03 م
إجراءات جديدة لكشف غموض مقتل شاب بأبو النمرس جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بجانب الطريق بمنطقة أبو النمرس، وكشفت مناظرة الجثة إصابته بعدة جروح وكدمات.

 

وبدأ رجال المباحث فى فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية المجني عليه، وبيان الخلافات التي تجمعه بآخرين من شأنها أن تكون دافعا وراء مقتله والتخلص من جثته. 

 

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب الطريق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء معاينة ومناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  

 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخر.

 


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