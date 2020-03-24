اليوم السابع
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إجراءات احترازية لـ كبار السن بالقليوبية لحمايتهم من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:29 م
إجراءات احترازية لـ كبار السن بالقليوبية لحمايتهم من فيروس كورونا انتظار المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم

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حرص مجلس مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية بقيادة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس المركز والمدينة، على توفير مقاعد تخفيفًا على المواطنين وكبار السن والسيدات من الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي وحفاظاً على سلامة المواطنين من التجمعات وكإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس المركز والمدينة، أنه تم توفير تلك المقاعد تخفيفًا على كبار السن والمواطنين وتخفيفًا للزحام الذي يواجهونه خلال سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بنطاق المدينة، وذلك حفاظًا عليهم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

 

انتظار المواطنين على المقاعد بالقناطر الخيرية
انتظار المواطنين على المقاعد بالقناطر الخيرية

 

توفير مقاعد للمواطنين أمام الصراف الآلي
توفير مقاعد للمواطنين أمام الصراف الآلي

 

كبار السن على المقاعد أمام ماكينات الصرف الآالي
كبار السن على المقاعد أمام ماكينات الصرف الآالي

 

نقل المقاعد للمواطنين أمام الصراف بالقناطر الخيرية
نقل المقاعد للمواطنين أمام الصراف بالقناطر الخيرية

 


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