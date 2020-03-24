اليوم السابع
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إتاحة المناهج العلمية لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالموقع الرسمى لوزارة التجارة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:43 ص
إتاحة المناهج العلمية لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالموقع الرسمى لوزارة التجارة نيفين جامع
كتب إسلام سعيد

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تماشياً مع قرار الحكومة بإتاحة المواد التعليمية عبر المنظومة الإليكترونية للطلاب أعطت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توجيهات لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة للوزارة بإتاحة المناهج التعليمية المقررة لطلاب التلمذة الصناعية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمصلحة والتى تضم 42 مركزاً و68 محطة تدريبية موزعة على أنحاء الجمهورية وتضم ما يقرب من 42 ألف طالب وطالبة.
 
وفى هذا الصدد أوضح  عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى انه فى إطار  قرار الحكومة بتعليق الدراسة كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ،فقد قامت المصلحة بتعليق الدراسة أمام الطلبة والطالبات الأمر الذى تطلب قيام الإدارة العامة للبرامج والمواصفات وإدارة المعلومات والتوثيق بالمصلحة بإتاحة المناهج التعليمية النظرية والعملية لجميع المهن للصفوف الثلاثة إليكترونياً وذلك من خلال الموقع الإلكترونى  بوزارة التجارة والصناعة (WW.MTI.GOV.EG) وكذا الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك https://www.facebook.com/mift.media/  فضلاً عن الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيس بوك https://www.facebook.com/TrainingPVTD/
 
وقال إن جميع المناهج يتم عرضها من خلال روابط إليكترونية يستطيع من خلالها الطالب تحميل جميع المواد النظرية والعلمية لعدد 45 مهنة التى يتم التدريب عليها كلا فى تخصصه وذلك بهدف إتاحة رسالة التدريب من خلال المنصات التدريبية والإليكترونية المتاحة حفاظاً على إستمرار سير العملية التدريبية وعدم تأثر الطلاب بالإنقطاع المؤقت عن التدريب والاهتمام بصحة الطلاب والحرص على سلامتهم، مشيراً إلى أنه جارى حالياً نشر كافة الروابط لجميع التخصصات تباعاً حيث سيتمكن الطالب من تحميلها فى صورة ملفات pdf ويتم فتحها ببرنامجAcrobat Reader   مع إمكانية التواصل مع مدرسى ومدربى المراكز التابعة للمصلحة لتقديم الدعم الفنى للطلبة والطالبات.

الكفاية الإنتاجية

وزارة الصناعة والتجارة

كورونا

فيروس كورونا

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