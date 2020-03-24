أين تذهب إذا شعرت بأعراض كورونا؟.. الصحة تجيب

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الذين يعانون من أعراض كورونا عليهم التوجة إلي أقرب مستشفى حميات للتشخيص والفحص على أن يتم إحالتهم للعزل حال ثبوت إيجابية الحالة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة خصصت خطين ساخنين لارشاد المواطنين عن وباء كورونا واليات التعامل معه والمستشفيات التى يجب ان يتوجهوا لها وذلك من خلال خط 105 والخط الثاني 15335.